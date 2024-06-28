Фейкометы и вымогатели против коррупционеров и взяточников. О чем молчат журналисты

Или улетела у свежепостроенного объекта крыша (тоже пример из жизни). Потому что ураган и прочие обстоятельства непреодолимой силы. И вам искренне-официально говорят, что сейчас подрядчик по гарантии все восстановит. Но вы-то знаете, что подрядчика год назад погнали поганой метлой за то, что строил он плохо и с нарушением сроков. И был он внесен в реестр недобросовестных, а это все значит, что ничего по закону он сделать для поехавшей крыши не может. Все признаки фейка, скажете вы. Да, но только судить за такой фейк будут опубликовавшее такой комментарий СМИ, а не того, кто рассказал это журналистам. Потому что не предусмотрено нормами.