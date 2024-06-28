Фейкометы и вымогатели против коррупционеров и взяточников. О чем молчат журналисты

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Последние несколько лет, а особенно — начиная с 2020-го, когда в ковидной реальности появился закон «О фейках», жизнь редакций превратилась в невероятный квест. Сначала журналистов проверяли на умение подтвердить информацию (полезный навык, не спорим). И уже тогда дело доходило до абсурда.
Например, посвященные знают, что в мае 2020 года Свердловский районный суд прекратил дело в отношении дорогой редакции Properm.ru. Суть его была в публикации пресс-релиза государственной организации, в котором внезапно силовики усмотрели некий фейк, который может ввести в заблуждение многих. К счастью, суд уже на предварительных слушаниях увидел абсурдность обвинений и дело не получило развития, иначе бы нам пришлось собирать миллион на оплату штрафа.
Потом, уже в 2022 году стали активно развиваться более жесткие истории, накладывающие на нашего брата груз ответственности за неосторожное слово. Дискредитация, или оскорбление власти (к слову, закон, регулирующий отношения СМИ и госвласти был издан в 2019 году, но толком не применялся), иноагентство и вымогательство (тоже старая статья Уголовного Кодекса, аж 2003 года). И мы оказались в жестких рамках, где сто раз нужно подумать — а не сменить ли профессию.
К слову, под «вымогательство» может попасть любой отдел продаж любого СМИ. Потому что грусть нашего времени в том, что PR как публичное представление достоинств почти умер. Остался только антикризисный PR, который предполагает, что в СМИ придут договориться о том, что не нужно писать. Но если что-то на переговорах пойдет не так, заказчик «статей о компании» может пойти к силовикам и рассказать, что с него попросили денег за молчание.
В результате мир медиа пришел к тому, что хорошее о чем-то и ком-то пишут чаще всего за деньги того, о ком пишут. Плохое же остается за кадром, потому что платят только за хорошее. В мире СМИ это называется недобрым словом «заказуха», все понимают, что нужно красиво и не очень соврать, и пишут такие заметки спустя рукава и без фантазии. А значит, читателя этот позитив интересует редко, такие материалы никто не читает, кроме самого заказчика. Но все довольны.
Но поговорить в эту пятницу без фейков, вымогательства, дискредитации власти и прочей иноагентщины хочется больше о том, что это дорога вникуда с двухсторонним движением. Потому что нам, журналистам все чаще кажется, что весы Фемиды слишком сильно накренились в нашу сторону, взлетев для наших визави легко и непринужденно.
Объясняю. Выше уже написано много букв, какие законы висят Дамокловым мечом над редакцией. А вот для тех, кто заказывает музыку, за откровенный PR (ибо здесь нельзя написать слово из четырех букв, чтобы не нарваться на дискредитацию) никаких санкций не предусмотрено.
Например, рассказал вам кто-то в интервью, или в пресс-релизе, как и когда вам (и всем нам) будет хорошо, с указанием конкретных сроков и параметром. А потом не случилось, но бумага же все стерпит. Потому что вряд ли спустя время, когда не построили в срок, не запустили и не улучшили, кто-то придет в правоохранительные органы и заявит об обмане. Интернет же все стерпит, а любая информация живет в современном мире не более трех суток.
Или улетела у свежепостроенного объекта крыша (тоже пример из жизни). Потому что ураган и прочие обстоятельства непреодолимой силы. И вам искренне-официально говорят, что сейчас подрядчик по гарантии все восстановит. Но вы-то знаете, что подрядчика год назад погнали поганой метлой за то, что строил он плохо и с нарушением сроков. И был он внесен в реестр недобросовестных, а это все значит, что ничего по закону он сделать для поехавшей крыши не может. Все признаки фейка, скажете вы. Да, но только судить за такой фейк будут опубликовавшее такой комментарий СМИ, а не того, кто рассказал это журналистам. Потому что не предусмотрено нормами.
Тем, кто упоительно рассказывал и про уехавшую крышу, и про то, как колосятся поля и космические корабли бороздят Большой театр, ничего за это не будет. Разве что журналисту придется долго и упорно доказывать, что эти люди за заплаченные редакции деньги совершили служебный подлог. Ибо только эта статья Уголовного Кодекса может быть применена, если в пресс-релиз или ответ ведомства (официальный документ, к слову) были внесены данные, которые искажают их смысл или вовсе были составлены ложные документы.
Но такой поворот, что какой-то красивый пресс-релиз или официальный комментарий станет причиной возбуждения уголовного дела — до сей поры явление из ненаучной фантастики. Хотя, судя по политическим трендам, самое время и в целях профилактики преступлений против государственной службы (попросту — коррупционных преступлений) законодателю начать пресекать этот весь PR на корню. Потому что про «единожды соглавши» еще в восемнадцатом веке писал Козьма Прутков ака граф Алексей Толстой. Но только воз и ныне там.