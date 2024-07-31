Что почитать: пять эксклюзивов в сервисе книги билайн

Это первая книга, и даже не одна, а целая трилогия, от известного режиссера и сценариста Алексея Френкеля. Роман-исповедь повествует о почтовом отделении в Иерусалиме, рядом со Стеной Плача. Именно туда приходят все письма, где в графе «Получатель» написано: Бог, Всевышний, Отец Небесный и т. д. Конверты вскрывают, а письма закладывают в расщелины Стены. Считается, что так Бог быстрее узнает и скорее отреагирует. Двадцатилетний парень, приехавший из России, получает эту нехитрую работёнку. Читать письма категорически запрещено, но однажды герой не сдержался и ответил на одно, потом ещё на одно, и ещё. Вместе с надеждой у человечества появились вещественные доказательства — их молитвы услышаны, а ответы получены в письмах.