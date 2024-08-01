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Валерий Сухих представил опыт региона в сфере цифровизации

Валерий Сухих представил опыт региона в сфере цифровизации

1 августа 2024, 05:00
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
Вместе со спикером краевого парламента на заседании комиссии по информационной политике Совета законодателей России выступил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

В рамках цифровой трансформации Пермский край занял место в топ-10 регионов по индексу цифровизации «IQ городов». Регион был отмечен наградой в категории «За наибольшую активность». По результатам оценки крупнейших городов, Пермь заняла пятое место. В категории «Административные центры» первое место у Чернушинского округа, в десятку лучших также вошли Краснокамский и Кунгурский округа, города Чайковский, Лысьва, Соликамск. В номинации «Большие города» в топ-10 вошел Пермский округ.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, успешные практики региона используются далеко за пределами Пермского края. «Сегодня информационно-технологические решения активно внедряются в сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства и управления городской инфраструктурой. Более 1600 организаций, специализирующихся на информационных технологиях, действуют на территории Прикамья, и их разработки успешно применяются не только в других регионах, но и за пределами страны», — сказал спикер.

Так, Электронная Образовательная Система Пермского края трижды становилась призёром различных премий Всероссийских конкурсов. А региональная система Спортивное Прикамье стала 4-й в рейтинге подключения и передачи данных из региональной в федеральную государственную информационную систему «Спорт».

По информации министерства, региональная электронная система в образовании содержит в себе данные о каждом ребенке с момента его зачисления в детский сад до получения профессии. В ней собраны порядка 15 региональных и муниципальных сервисов, которые укрепляют связку «преподаватель-обучающийся-родитель». Планируется, чо в следующем году цифровые сервисы позволят формировать индивидуальные траектории обучающихся, совершенствовать технологии искусственного интеллекта, а также учесть требования регионального министерства образования.

Государственная информационная система «Спортивное Прикамье» учитывает все спортивные федерации и организации региона: более 35 тысяч сотрудников, спортсменов и тренеров, более пяти тысяч спортивных объектов. Она позволяет формировать сборные, календарные планы, аналитику и отчетность.

#Новости компаний#Законодательное собрание
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