Валерий Сухих представил опыт региона в сфере цифровизации

Как отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, успешные практики региона используются далеко за пределами Пермского края. «Сегодня информационно-технологические решения активно внедряются в сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства и управления городской инфраструктурой. Более 1600 организаций, специализирующихся на информационных технологиях, действуют на территории Прикамья, и их разработки успешно применяются не только в других регионах, но и за пределами страны», — сказал спикер.