Как получить деньги за плохой товар? А клиент всегда прав? Интервью с экспертом

Милана Кулакова — генеральный директор ООО «Центр независимых судебных экспертиз „ТЕХЭКО“» — вспоминает, как появилась ее компания. В начале 2000-х, кроме государственной экспертизы, не было в Перми никакой другой. В Москве же дела обстояли иначе. Для того чтобы лучше разобраться в предмете, необходимо было исследовать рынок экспертных учреждений. Так она нашла российский экспертный фонд «ТЕХЭКО», основанный в 1995 году в Москве. В 2004-м удалось договориться об открытии представительства в Перми в виде самостоятельного юридического лица. Сегодня это назвали бы франшизой, но тогда ее не «упаковывали». На сегодняшний день в штате «ТЕХЭКО» 15 человек.