Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова, мама шести детей, не понаслышке знает, каково это, когда дети постоянно болеют, когда непутевые родители приводят в детский сад малышей с соплями, как сложно иногда лечатся кашель, заложенность носа. А уж когда болят уши… Туши свет! И разговор с Александром Шишкиным получился местами очень серьезным, а местами веселым, но откровенным и важным.
Александр Шишкин — главный внештатный детский лор краевого минздрава, заведующий лор-отделением КДКБ №2, победитель краевого конкурса «Врач года-2023» в номинации «Лучший оториноларинголог». Родился в 1988 году в Перми. Окончил ПГМА им. Вагнера. Женат, трое детей.
— Александр Андреевич, начнем с главного. Насколько остра проблема кадров? Каких специалистов не хватает? Где особенно?
— Кадровая проблема в детской отоларингологии достаточно острая, особенно в Перми. Очень многие врачи из поликлиник ушли в частные центры. В крае ситуация обстоит немного лучше, специалисты есть, но для оперативных вмешательств или серьезного лечения часто привозят детей в пермские стационары из отдаленных уголков — Гайны, Губаха, Кудымкар.
— Есть какие-то манипуляции, которых в Перми не делают, и приходится ехать в столицу или за границу?
— В Перми сильная стационарная отоларингология, делаем любые виды операций. Единственное, за чем приходится ездить в Москву, — это кохлеарная имплантация, что крайне редко, но бывает. Ее не делают нигде, кроме Москвы и Питера. Нигде в России, не только в Пермском крае. Весь остальной спектр хирургических вмешательств на лор-органах представлен, и у нас достаточно высокий уровень оперативного и консервативного лечения. За границу практически не ездят, это очень устаревшие представления о нашей медицине. Наоборот, из-за границы к нам летят на операции. Недавно была пациентка из Израиля.
— Лор-проблемы у жителей Пермского края, особенно у детей, это же настоящая беда. Почему? Что с нашим климатом не так? Или это вирусы?
— Проблемы лор-органов у детей есть, и их не становится меньше, это правда. Во-первых, выросла вирусная нагрузка — рано отдают детей в детский сад, рано. Организм малыша еще не готов к такой атаке вирусами. К тому же, сейчас просто век герпесной вирусной инфекции. Во-вторых, распространенность разного рода аллергий сказывается на росте лор-болезней. В-третьих, экологическую обстановку нельзя сбрасывать со счетов, это важный фактор. В-четвертых, климат в Пермском крае тоже способствует развитию лор-болезней. У нас край с не совсем благоприятным климатом в плане именно простудных заболеваний.
Лор-заболевания у детей — это актуальная современная проблема, серьезная, требующая комплексного подхода к ее решению. Заболеваемость растет.
— Вопрос, который волнует всех без исключения мам: с какими соплями можно водить ребенка в сад и школу? Некоторые специалисты считают, что сопли — это нормально, защитная реакция организма, и можно с ними и с платком. Некоторые советуют обратить внимание на цвет. Как на самом деле?
— С какими соплями можно водить в сад? Ни с какими нельзя. Но тогда дети почти всё время будут дома. Если с эпидемиологической точки зрения — нельзя с теми соплями, при которых ребенок заразный, то есть если у него ОРВИ, острое течение инфекции. С аллергическим ринитом и хроническими болезнями, в принципе, не так страшно. На цвет точно не надо ориентироваться, иногда его и не отличишь. Нужно собирать анамнез, проводить осмотр, к специалисту нужно идти.
— Из-за чего так сложно вылечить эти самые сопли? Вроде и температуры уже нет, и кашля, и ребенок активен, но сопли…
— Всё решается только после диагностики, главное — правильно поставленный диагноз. Сопли — это только синдром, признак, а надо понять причину, осмотреть ребенка, провести диагностику, в том числе дополнительными методами исследования: рентген, эндоскопия, и тогда можно точно сказать, из-за чего они и как правильно лечить.
— Какими чаще всего лор-заболеваниями болеют дети Пермского края?
— Чаще всего отитами. На втором месте — риносинусит, и уже после идут такие хронические патологии, как гипертрофия глоточных миндалин, то есть аденоиды, далее — травмы.
— Сколько операций в год проводите? Как часто требуется детям хирургическая помощь?
— В наших двух лор-отделениях за год проводим около 5–5,5 тыс. операций. Есть отделения и в других больницах, в том числе в частных клиниках.
— Вопрос в продолжение — надо ли вырезать аденоиды детям? В этом вопросе родителями столько копий сломано.
— Есть четкие показания к этой операции, есть сроки проведения, когда это необходимо. Это всё делается только после консультации лор-врача. Если показания есть, удалять надо. Если показаний нет, надо лечить консервативно. Если консервативно не вылечивается, тогда удаляем.
Как уберечь ребенка от лор-заболеваний
Пять важных советов от Александра Шишкина
- Раз в год ездить на море, на полноценный 21 день.
- Избегать больших коллективов. Избегать коллективов, где кто-то заболел. Потерпите, посидите дома, не водите в сад или в школу, если в классе или в группе болеют дети.
- Беречь иммунитет. Заниматься укреплением и восстановлением иммунной функции.
- Вовремя лечить простудные заболевания.
- Принимать поливитамины. Необязательно дорогие, можно самые дешевые.
— Чего не хватает лор-отрасли, кроме специалистов? Оборудования? Технологий? Лекарств?
— В принципе, самый острый вопрос сейчас кадровый. Оборудование и технологии постепенно появляются, уровень хороший, обеспеченность ими хорошая. С лекарствами тоже нет проблем.
— Вопрос из разряда вечных: что будет, если не носить шапку зимой?
— Простынете и заболеете (смеется). Ничего хорошего не будет. Заболеете синуситом или отитом. Обязательно надо шапку носить зимой, чтобы не простыть.
— Из подобного, забавного: почему чешется нос? Какие обычно причины?
— Обычно это один из признаков аллергического ринита. Либо какие-то раздражающие факторы, то есть слизистая полости носа встретилась с каким-то аллергеном или антигеном, поэтому происходит зуд в носу.
— Некоторые злоупотребляют сосудосуживающими каплями, и без них уже не могут, возникает привыкание. Почему так бывает?
— Это называется хронический медикаментозный ринит. Из-за сосудосуживающих капель в слизистом слое формируется фиброз, и слизистая уже не может сокращаться, выполнять свою функцию. Появляются так называемые пятна Воячека, это заболевание. Лечится как консервативно, так и хирургически.
— Вы приняли участие в профессиональном конкурсе. Что вам это дает? Сложно было?
— Да, я принимал участие в профессиональном конкурсе. Нет, несложно было, потому что мы делаем каждый день гигантские объемы интересной работы, и конкурс, по сравнению с нашей работой, был менее сложным времяпрепровождением. Участие в конкурсе особо ничего не дает, кроме признания заслуг, удовлетворения амбиций. Больше никаких бонусов.
— Вы из династии медиков. Чем вам интересна ваша работа, специальность? Вы мечтали в детстве быть врачом? Или всё же космонавтом или военным?
— Да, я из династии медиков. Третье поколение. И очень люблю свою работу: оперировать, общаться с пациентами, восстанавливать здоровье маленьких детей. В детстве я особо не задумывался. Не то, что не хотел быть врачом, просто не знал, кем хотел быть, но когда я первый раз прооперировал, то понял, что это мое — и на всю жизнь. Космонавтом не хотел быть… Военным? А вот военным, пожалуй, мечтал немного.
— Некоторые врачи прямо на приеме «гуглят», ищут в поисковых системах симптомы, лекарства, еще что-то. Насколько это нормально?
— Ненормально, конечно. Особенно в открытую это ненормально. Это может быть в виде какого-то исключения. В целом же ничего страшного не вижу, если врач в чем-то сомневается, хочет найти информацию, которая убережет от ошибок, поможет пациенту, подскажет верное решение. Но лучше, конечно, не гуглить, а пользоваться профессиональной литературой. У каждого врача должна быть своя профессиональная библиотека, в том числе на работе. Оттуда надо необходимую информацию черпать, а не гуглить.
— Что бы вы порекомендовали тем, кто хочет стать врачом, — школьникам, абитуриентам, студентам?
— Я бы порекомендовал обязательно идти в медицину, она сейчас сильно развивается, появляются новые рабочие места, новые технологии, возможности. Обязательно надо интересоваться медициной, ходить на курсы при медуниверситете.
— А насчет будущих зарплат и перспектив?
— Если врач грамотный, если он развивается в своем деле, то и с финансовой стороной всё будет в порядке. Сейчас в медицине можно заработать. Главное, чтобы было желание.