Почему дети так часто болеют? Отвечает главный внештатный детский лор Пермского края

— С какими соплями можно водить в сад? Ни с какими нельзя. Но тогда дети почти всё время будут дома. Если с эпидемиологической точки зрения — нельзя с теми соплями, при которых ребенок заразный, то есть если у него ОРВИ, острое течение инфекции. С аллергическим ринитом и хроническими болезнями, в принципе, не так страшно. На цвет точно не надо ориентироваться, иногда его и не отличишь. Нужно собирать анамнез, проводить осмотр, к специалисту нужно идти.