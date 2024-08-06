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2гис

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2024
Пермь вошла в топ-3 самых экологичных городов-миллионников России
Первое и второе место заняли Санкт-Петербург и Москва.
6 августа 2024, 02:54
2015
В Перми определили самый «гостеприимный» дом
Дом по адресу улица Ленина, 10 имеет 45 входов. К примеру, у лидера российского топа 84 входа. А у здания, замыкающего первую пятерку — 46.
3 марта 2015, 08:05
2014
«Пинрейт» оценил местоположение современного квартала «Новый центр» на 100%
На платформе 2GIS появился интерактивный рейтинг удобства проживания в городе.
16 июля 2014, 04:42

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