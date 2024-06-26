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3d

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2024
Артемий Лебедев назвал Пермь унылым городом
Блогер прокомментировал демонтаж «Пермских ворот».
26 июня 2024, 08:50
2014
Появилась еще одна видео-модель дореволюционной Перми. Смотрим
На 3D-реконструкции Театральной площади представлен Пермский театр оперы и балета и Мариинская женская гимназия.
10 апреля 2014, 10:29
В Перми создана 3D-модель улиц Сибирская и Пушкина 1916 года. ВИДЕО
Над видео-реконструкцией квартала № 148 – от городской Сибирской заставы до улицы Большой Ямской работала команда программистов из Перми и Севастополя.
20 марта 2014, 04:57
2012
Звездное небо в планетарии можно будет увидеть в 3D-формате
Специальные очки для просмотра не потребуются.
25 октября 2012, 08:02
2010
Disney и Warner Bros. раскрыли даты очередных 3D-релизов
Компания Disney обнародовала даты релизов своих весенних и летних фильмов 2012 года в формате 3D.
11 августа 2010, 08:33

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