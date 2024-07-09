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Аэростаты

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2024
Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах
Шанс на подъем нужно будет выиграть.
9 июля 2024, 03:47
2015
В Кунгуре отменили утренние полеты аэростатов «Небесной Ярмарки»
Сильный порывистый ветер спутал планы 21 пилоту фестиваля. Участникам соревнований и зрителям остаётся ждать результатов состязания.
4 июля 2015, 05:06
2012
Житель Пермского края полетал над Японией на аэростате
Андрей Носков из Кунгура принял участие в соревнованиях концерна Honda.
24 декабря 2012, 05:16

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