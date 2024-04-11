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Акциз

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2024
В Перми подорожает вино. Рассказываем, почему и на сколько
Жители Пермского края снижают градус.
11 апреля 2024, 12:24
2012
С помощью ГЛОНАСС будут следить за перевозкой спирта по стране
Перевозку спирта по России будут отслеживать из Космоса. Не исключено, что для этих целей станут использовать ГЛОНАСС или GPS.
12 мая 2012, 10:02

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