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Александр гулявцев

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2024
В Пермь 26 мая прибудет Кубок Шелкового пути чемпионата ВХЛ
Обладателем кубка стал хоккейный клуб «Молот».
20 мая 2024, 03:29
2013
«Молот-Прикамье» проиграл «Южному Уралу» «по-большому»
В Кубке Прикамья у пермских хоккеистов второе поражение.
22 августа 2013, 03:16

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