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Александр Иванов

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2024
Пермский ФК «Амкар» покидают еще двое игроков
Контракты с обоими участниками были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
12 февраля 2024, 09:28
2011
Александр Иванов утвержден в должности главы Индустриального района
С сегодняшнего дня чиновник официально вступил в должность.
30 августа 2011, 06:16
Известен победитель конкурса на должность главы Индустриального района
Александр Иванов был выбран по результатам открытого конкурса.
9 августа 2011, 08:43
На должность главы Индустриального района претендуют два кандидата
Окончательное решение будет принято в течение нескольких дней.
5 августа 2011, 10:10

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