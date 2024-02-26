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Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета

Московская юридическая фирма судится с блогерами и предпринимателями за право использования изображения «Ждуна», пермские юристы защищают популярных героев аниме.