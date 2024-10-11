Артур Флек

Спецпроект

Шутки кончились. Почему провалилось продолжение культового триллера о «Джокере»

Спойлеры отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличных Хоакина Феникса и Леди Гага простить то, что вокруг них нет фильма. | 18+