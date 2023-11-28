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Аварийный фонд

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2023
Из аварийного дома в Перми выехало почтовое отделение
Режим чрезвычайной ситуации для дома по Карпинского, 56 объявлен на прошлой неделе.
28 ноября 2023, 05:11
2013
Власти Перми впервые смогут «закрыть» иски о переселени из ветхого жилья
На эти цели в городском бюджете на 2014 год предусмотрен почти миллиард рублей.
19 ноября 2013, 12:30

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