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Автосервис

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2024
Пора переобуваться: все, что нужно знать о зимних шинах
15 октября 2024, 09:49
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Кириллом Мосягиным
Прощание с мужчиной пройдет 21 июня в 12:00.
20 июня 2024, 08:35
2012
Гарантийный ремонт где угодно. Так предлагает ФАС
После недолгого затишья инициатива антимонопольщиков о гарантийном обслуживании машин вернулась. С новыми подробностями.
29 февраля 2012, 03:04
2011
В Перми работник автосервиса попал в ДТП на угнанном автомобиле
25-летний слесарь решил покататься на оставленном в автосервисе Opel Astra, но попался.
23 ноября 2011, 04:54
2010
Курящие рабочие вызвали пожар в автосервисе на Карпинского
Убирая остатки масла растворителем, они продолжали курить.
9 августа 2010, 03:48

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