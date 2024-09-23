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Батуты

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2024
В кунгурском батут-центре отказались вызвать скорую девушке с травмой позвоночника
Вместо хладокомплекта пострадавшей предложили упаковку замороженных сосисок.
23 сентября 2024, 06:15
2015
В Перми пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
В рамках мероприятия соревнования по скалолазанию и прыжкам на батуте.
17 апреля 2015, 07:20

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