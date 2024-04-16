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Много шума из ничего? Апокалипсис не сегодня в фильме «Падение империи»

Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов ради отличной игры Кирстен Данст терпеть банальные рассуждения о войне | 16+