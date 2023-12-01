Спецпроект

Пермские банкиры пообещали не так сильно повышать ставки по кредитам

На совещании с региональным министром экономического развития Леонидом Морозовым они отметили, что ситуация по кредитам и ставкам по ним начнет улучшаться в конце второго квартала 2015 года.