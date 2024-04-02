5 млн слов попали в словарь цензуры СМИ и блогов

Роскомнадзор готовится продемонстрировать ПАК, который с декабря этого года будет следить за соблюдением статьи 4 закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.