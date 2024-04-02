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2024
Ворон Гоша из Пермского края стал блогером-миллионником
Медийную птицу поздравили тортом
2 апреля 2024, 05:20
2014
Для Алексея Навального создадут новый блог
Информация об этом размещена в заблокированном ЖЖ оппозиционера.
14 марта 2014, 11:45
2013
Командир экипажа МКС завел блог в космосе
Олег Котов публикует посты прямо с орбиты.
20 ноября 2013, 11:00
Пермский край запустил в работу портал открытых данных
Этап тестирования уже позади, портал начал функционировать в рабочем режиме.
11 ноября 2013, 05:52
Российских блогеров проверят на пропаганду педофилии
На эти цели из бюджета выделено около 14 млн рублей.
29 января 2013, 04:33
2012
В мировые тренды Twitter попали российские поздравления
Сразу два поздравления с наступившим Новым годом вошли в полночь по Москве в глобальные главные темы сервиса микроблогов Twitter.
3 января 2012, 10:58
2011
5 млн слов попали в словарь цензуры СМИ и блогов
Роскомнадзор готовится продемонстрировать ПАК, который с декабря этого года будет следить за соблюдением статьи 4 закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.
3 ноября 2011, 03:12
В романе Бориса Акунина ищут экстремистские ноты
Следственные органы проводят проверку на предмет наличия экстремизма в книге Бориса Акунина «Весь мир театр».
27 октября 2011, 11:13
Олег Чиркунов: Слишком много интересов переплелось вокруг мастер-плана
Губернатор вспомнил об уголовном деле и призвал общество поддержать генлан Перми и руководителя разработки стратегического мастер-плана Перми Андрея Головина.
27 октября 2011, 05:14
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
2010
Пермские блоггеры могут поучаствовать в конкурсе блогов «Культурная столица»
призы раздаются в 5 номинациях: фото, подкаст, рецензия, проза, сообщество
14 июля 2010, 09:25

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