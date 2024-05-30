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Боевики

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Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Спойлеры: почти отсутствуют | Рейтинг: любителям кинокомиксов, вселенной Bubble Comics и просто хороших боевиков | 18+
2014
Доку Умарова в девятый раз похоронили в интернете
Боевики официально подтвердили смерть своего лидера.
19 марта 2014, 03:07
2012
В Дагестане погиб сотрудник пермской полиции, еще один ранен
Автомобиль УАЗ, в котором находились пермяки, обстреляли боевики.
9 ноября 2012, 03:24
2011
В Перми простились с погибшими в Кабардино-Балкарии спецназовцами
Андрей Лузин и Алексей Пищальников погибли 20 сентября, в момент проведения операции по задержанию боевиков.
27 сентября 2011, 08:53

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