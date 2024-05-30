Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе

Хотя это тоже работает на главную мысль о самонадеянности майора Грома и ответственности героя за все свои поступки. В том числе и за упрямство, которое может стоить жизни людям. «С великой силой приходит великая ответственность» и всё такое. Здесь даже вариация сюжета с дядей Беном есть. Тоже не особо оригинальный ход, в комиксах такое тоже бывало, но слабость супергероя показана очень убедительно. Игорь Гром предстает уже не как ходячее «добро с кулаками» из первого фильма, а как живой человек, которому тоже бывает страшно и больно. И как любой человек, он тоже может облажаться, чтобы потом принять ответственность за это. Такая попытка разглядеть в сверхчеловеке именно человека, как это было принято именно в русской литературе с ее извечным гуманизмом, — и есть то самое оригинальное, что привносит «Майор Гром: Игра» в избитую формулу кинокомикса.