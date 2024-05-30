Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Первый фильм о русском супергерое майоре Громе болел раздвоением личности, почти как его главный злодей. С одной стороны — типичнейший кинокомикс, настолько старательно собранный по всем правилам и шаблонам жанра, что местами становилось даже неуютно от американизированности фильма, снятого в России и на русском языке. Петербург, превращенный в «Чумном докторе» (12+) из имперской столицы чуть ли не в задворки Готэма, с его полицией в прилизанных опенспейсах и гангстерами в разрисованных подворотнях, усугублял впечатление инородности.
С другой стороны, супергероем становился полицейский, у которого из сверхсил только удостоверение оперуполномоченного, острый ум шахматиста и рукопашные навыки каратиста. А ничего более русского народного придумать нельзя в стране, где все с детства помнят Глеба Жеглова и Дядю Степу, а бесконечные сериалы про ментов всё еще рвут телерейтинги. Поэтому типичная американская история про грубоватого детектива, что отстаивает справедливость (порой вопреки закону), легла на российскую душу (всегда требующую не столько закона, сколько именно справедливости) как родная.
Правда, контекст событий, на фоне которых выходил «Чумной доктор», не позволил разглядеть эту удивительную двойственность. События те немного забылись из-за того, что было потом, а вот фильм остался, и оказался очень популярен. Даже на нетфликсе, что неудивительно.
Удивительно то, как Bubble Comics и режиссер Олег Трофим стали развивать свою киновселенную дальше. Вышел «Гром: Трудное детство» (18+) — яркая предыстория супергероя, объясняющая многое в его жизни, исполненная в кислотно-вычурных цветах лихих 90-х. Вышедшее на «Кинопоиске» 1 января «Трудное детство» как бы открывало 2023 год, который стал годом небывалого интереса к 90-м. Эпично закрыло этот своеобразный тематический год уже «Слово пацана» (18+). А ведь и там, и там герои — дети, просто вставшие по разные стороны закона из-за своих преставлений о справедливости. Символично получилось.
И вот третий фильм цикла — «Игра» (18+). Ходит ли он по заезженным тропам и клише кинокомиксов, как первая часть? О да, еще как. Есть ли в нем что-то оригинальное? Навалом.
Майор Гром (Тихон Жизневский) уже не вигилант-одиночка, идущий против системы. Он всенародный любимец, победивший коварного Чумного доктора. Грому даже памятник поставили спустя год после той знаменательной победы. Майор купается в лучах славы, наслаждается идиллией семейной жизни с журналисткой Юлей Пчёлкиной (Любовь Аксёнова) и рабочими буднями с верным, возмужавшим оруженосцем Димой Дубиным (Александр Сетейкин) и старым наставником генералом Прокопенко (Алексей Маклаков). Грому так хорошо с близкими в начале фильма, что насмотренному зрителю сразу очевидно — скоро из них кто-то умрет, чтобы дать герою мотивацию для страшной мести.
Но ждать такого предсказуемого сюжетного хода придется долго, пока картина не совершит пару довольно резких твистов. «Игра» на них вообще богата, от души (извините за каламбур) играясь с ожиданиями зрителей. Завязка сюжета вроде в том, что замминистра МВД из Москвы генерал Архипова (Ольга Сутулова) хочет сменить в полиции неэффективных людей на эффективных дронов (это очень актуально), поставкой которых должна заняться европейская оружейная мегакорпорация (это уже не актуально) под руководством мажора с суперкиберпротезом Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков).
Вместе с этим в городе появляется неуловимый и хитроумный террорист Призрак, который взрывает несколько питерских достопримечательностей с единственным требованием — Игорь Гром должен уйти в отставку. То, что Призрак нанят Хольтом для продвижения дронов в полиции, настолько очевидно, что это даже вставили в трейлер. Но это открывается уже в конце первого акта. Дальше всё оказывается гораздо запутаннее. Игра Призрака намного сложнее, ведь его цель не просто отставка или смерть Грома. Наемник хочет уничтожить его не столько физически, сколько морально, и целенаправленно бьет по репутации полицейского. И у него получается.
Ведь большую часть фильма главный герой проигрывает, потому что Призрак оказывается крайне опасным врагом, которому сложно противостоять. А, как известно, качество фильма можно измерять тем, как хорош его злодей. И если Чумной доктор был противником, просто подходящим Игорю Грому, то Призрак уже противник достойный. Его выдающимся боевым навыкам и изобретательности даже уделена отдельная, очень эффектно сделанная экшен-сцена в духе странной смеси «Одного дома» и «Пилы». Правда, чтобы уравнять шансы, авторы «Игры» чересчур ослабили Грома, ведь он даже своим фирменным приемом с просчетом действий врага не пользуется. Наш «бэтмен», конечно, расслабился за год, но не настолько же!
Хотя это тоже работает на главную мысль о самонадеянности майора Грома и ответственности героя за все свои поступки. В том числе и за упрямство, которое может стоить жизни людям. «С великой силой приходит великая ответственность» и всё такое. Здесь даже вариация сюжета с дядей Беном есть. Тоже не особо оригинальный ход, в комиксах такое тоже бывало, но слабость супергероя показана очень убедительно. Игорь Гром предстает уже не как ходячее «добро с кулаками» из первого фильма, а как живой человек, которому тоже бывает страшно и больно. И как любой человек, он тоже может облажаться, чтобы потом принять ответственность за это. Такая попытка разглядеть в сверхчеловеке именно человека, как это было принято именно в русской литературе с ее извечным гуманизмом, — и есть то самое оригинальное, что привносит «Майор Гром: Игра» в избитую формулу кинокомикса.
Жаль, что кроме этой неплохо раскрытой темы в «Игре» есть куча подсюжетов о силе медиа и о том, что они могут сделать с человеком, о роботах в повседневной жизни и даже о полицейской службе и т. д. и т. п. Фильм немного путается в собственных сюжетных перипетиях и персонажах из-за их чрезмерного количества. Окончательно сбиться с ног и превратиться в невнятный балаган «Игре» не дает отлично сделанный экшен и бодрая динамика главной истории. Хоть фильм иногда провисает из-за избыточного хронометража в три часа, но в целом картина смотрится довольно легко и в итоге все-таки превосходит предыдущие проекты «громоверса».
Несмотря на обилие штампов и твистов (и даже мемов!), надерганных отовсюду, «Игра» всё же выходит на тропинку оригинальности и самобытности. С помощью песни Цоя на титрах и небольшой сцены после них создатели фильма как бы намекают, что растянувшийся на три фильма процесс создания настоящего русского супергероя, а вместе с ним нормального русского кинокомикса, — завершен, и весьма успешно. Хорошие цифры первой недели проката «Игры» это подтверждают. Вопрос в том, куда после этого будут двигать уже сформированную киновселенную?