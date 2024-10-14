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Богачи

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2024
Почти половина жителей Перми считает, что жить в городе не по карману
Противоположного утверждения придерживаются 32% пермяков.
14 октября 2024, 11:00
2013
25 самых дорогих топ-менеджеров: В их числе 5 банкиров и все в первой десятке
Совокупный доход руководителей банков равен 92 млн долларов. Лучший результат у президента ВТБ Андрея Костина.
21 ноября 2013, 11:37
В Москве живут 64 долларовых миллиардера и 101 тыс. миллионеров
В мировом рейтинге городов по количеству проживающих в них миллиардеров российская столица уступила место только Нью-Йорку.
8 мая 2013, 06:17

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