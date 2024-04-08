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Чеховские медведи

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2024
«Пермские медведи» не смогли одержать победу на чемпионате России по гандболу
13–14 апреля спортивный клуб выступит на «Финале четырех» в СК имени Сухарева.
8 апреля 2024, 05:56
2013
В гандбольном поединке двух «медвежьих» команд пермяки проиграли чеховцам
Пермская команда уступила действующему чемпиону страны с разницей в два мяча.
1 декабря 2013, 09:09
Завтра «Пермские медведи» проведут второй матч полуфинальной серии
Пермские гандболисты встретятся с лидером чемпионата на его площадке.
13 мая 2013, 05:50
В полуфинале гандбольного чемпионата «Пермские медведи» встретятся с «Чеховскими»
Завтра, 7 мая, пермяки примут «Чеховских медведей» у себя, а 14 — сыграют на выезде.
6 мая 2013, 10:01

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