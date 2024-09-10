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Домодедово

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2024
Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде
Сегодня ночью Подмосковье атаковали 14 беспилотников.
10 сентября 2024, 04:54
2014
В Домодедово приземлился самолет с горящим двигателем
Борт следовал по маршруту Москва — Днепропетровск. К счастью, жертв удалось избежать.
9 февраля 2014, 10:08
2012
Расследование дела о теракте в аэропорту «Домодедово» завершено
По версии следствия, теракт готовили около 35 боевиков во главе с Доку Умаровым.
24 января 2012, 05:07
2010
Аварийно севший в лесах Коми Ту-154 ждет новых пассажиров
Компания «АЛРОСА», которой принадлежит лайнер, нашла способ вытащить самолет из леса и собирается продолжить его использование для регулярных рейсов.
16 сентября 2010, 06:06
В Домодедово совершил аварийную посадку лайнер из Перми
Никто из 94 пассажиров не пострадал.
9 августа 2010, 07:07
В аэропорту «Домодедово» был захвачен самолет
Вчера,29 июля 2010 года, в 15 часов 45 минут, один из пассажиров совершил захват воздушного судна, следовавшего по маршруту «Каказские Минеральные воды – Москва».
30 июля 2010, 06:27

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