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Екатерининская

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2024
Харчевня «Длинный нос» открылась в Перми на месте грузинского ресторана
Ранее заведение работало в ТЦ «Пирамида».
17 сентября 2024, 02:52
2011
Асфальт на перекрестке Компрос — Екатерининская обещают залатать
Вполне возможно, что состояние дорожного покрытия улучшится в начале следующей недели.
16 сентября 2011, 09:35
Ночью в центре Перми перевернулся джип
Ночные гонки на красный свет закончились аварией. Пострадали две машины и одна рекламная тумба.
8 февраля 2011, 06:05

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