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Экспресс-кредитование

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2024
Пермяки резко разлюбили «займы до зарплаты»
Их количество сократилось за месяц на 8,6%
9 августа 2024, 09:19
2012
ВТБ, вслед за Сбербанком, планирует выйти на рынок кредитования в торговых сетях
Проект «ВТБ экспресс» начнет работать в городах с населением от 200 тыс. до 500 тыс. человек
4 апреля 2012, 04:46
Хоум Кредит Банк теряет свои позиции на рынке экспресс-кредитования
Впервые его доля на рынке кредитования в торговых сетях опустилась ниже 25%.
12 января 2012, 12:25

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