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Экстрасенсы

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2024
Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ
Екатерина Калач появилась в пятом выпуске проекта.
30 июля 2024, 12:22
2014
Депутаты хотят законодательно запретить гадалок и экстрасенсов
«Битва экстрасенсов» под угрозой?
21 января 2014, 02:17
2010
Магов, целителей и шаманов изгоняют из СМИ
Для рекламы своих услуг экстрасенсам придется получить диплом государственного образца.
6 октября 2010, 09:25

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