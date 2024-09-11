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Евгений Пригожин

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2024
Евросоюз исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина
Помимо этого, из списка была также исключена мать Евгения Пригожина.
11 сентября 2024, 11:15
2023
Спецпроект
Кувалда губернатора и погибший пилот ЧВК. Главные новости недели в Пермском крае
Рассказываем, чем запомнились последние дни.
В закрытом гробу. В Перми попрощались с пилотом, погибшим в самолете Пригожина
Пермяк работал в компании Пригожина несколько месяцев.
31 августа 2023, 04:40
Похороны второго пилота самолета, в котором был глава ЧВК «Вагнер», пройдут в Перми
Рустам Каримов незадолго до своей гибели отпраздновал с супругой четвертую годовщину свадьбы.
28 августа 2023, 13:10
«Мы просто таксисты». Коллега — о пермском пилоте самолета Евгения Пригожина
Гибель пермяка подтвердили его родные.
25 августа 2023, 09:35
Владимир Путин прокомментировал гибель Евгения Пригожина
Президент РФ назвал основателя ЧВК «Вагнер» человеком трудной судьбы.
24 августа 2023, 17:18
По руке и тату. Тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина опознаны в морге
Останки опознаны по отсутствующей фаланге и тату.
24 августа 2023, 12:21
Росавиация официально подтвердила гибель Евгения Пригожина
Опубликован полный список находившихся на борту разбившегося под Тверью самолета.
23 августа 2023, 20:25

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