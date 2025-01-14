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Фермерство

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2025
Акционер Пермской кондитерской фабрики будет выращивать смородину для своих конфет
14 января, 06:23
2024
Семья из Прикамья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В 2024 году пара отмечает 30-летие совместной жизни.
2 августа 2024, 03:34
2013
В Прикамье 30 фермерских проектов получили господдержку
На развитие фермерского бизнеса направлены субсидии в размере 24,9 миллионов рублей.
15 сентября 2013, 08:19

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