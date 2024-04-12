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Финляндия

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2024
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
Ведущие передачи отговорили невесту выбрать Дениса в качестве потенциального супруга.
12 апреля 2024, 08:59
2015
Хипстеры не пройдут. Финские власти запретили пересекать границу с Россией на велосипеде
Сейчас всем желающим пересечь границу, придется делать это на автомобиле.
27 декабря 2015, 09:30
Россия пригрозила ввести ограничения на торговлю лесом с Финляндией
Это ответ на решение государства о запрете на въезд российской делегации, которая должна была принимать участие во встрече ОБСЕ.
4 июля 2015, 05:38
В Финляндии звания героев присвоили пяти котам и кошкам
Животных наградили за спасение людей.
18 апреля 2015, 10:10
2013
Власти Финляндии выступили за отмену визового режима с Россией
Отмена виз будет способствовать развитию сферы туризма и инвестиций.
3 декабря 2013, 13:40
2010
Россия и Финляндия могут ввести безвизовый режим
Возможность этого обсудили Дмитрий Медведев и президент Финляндии Тарья Халонен.
22 июля 2010, 04:54
Сыры «Valio» могут исчезнуть с пермских прилавков
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку животноводческой продукции с 14 предприятий Финляндии.
17 июля 2010, 05:15

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