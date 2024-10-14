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Фото перми

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2024
Фотограф из Перми хочет поставить мировой рекорд
14 октября 2024, 14:16
2013
Спецпроект
Трамвай на Орджоникидзе и пальма на Компросе: Пермь сегодня и полвека назад
Во второй раз сравниваем фотографии города, сделанные в середине 20 века, с современными снимками из Google Maps.
2012
Спецпроект
150 метров над уровнем Камы: Фото центра Перми от Разгуляя до Эспланады
С помощью радиоуправляемого самолета фотограф Илья Липин «раскрыл тему» центра города.
Микрорайон Ива. Прибежище дачников или рай для миллионеров?
Пермские контрасты: скромные дачные участки еще не слишком оживленного микрорайона соседствуют с коттеджами, частными теннисными кортами и бассейнами.
5 июля 2012, 04:29
Спецпроект
Пермь, неизвестная туристам: Уникальные фото новых патриотов города
Фотограф Илья Липин начинал с того, что забирался для съемок на самые высокие точки Перми. Теперь он нашел способ снимать завораживающие виды города без особого риска.

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