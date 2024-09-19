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Газеты

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2024
Пермь признали «столицей посикунчиков»
К такому мнению пришли аналитики сервиса «Туту.ру».
19 сентября 2024, 03:04
2012
Газеты и журналы исчезнут к 2020 году
Профессионалы ведущих мировых СМИ высказались о ближайшем будущем журналистики.
20 июня 2012, 12:08
2011
Бесплатные рекламные газеты могут оказаться вне закона
По мнению Федеральной антимонопольной службы, рекламные газеты не только захламляют почтовые ящики, но и служат наводкой для воров.
17 августа 2011, 05:39

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