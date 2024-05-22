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Газоны

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2024
Пермским пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфа
Сейчас в основании хвойных деревьев находятся лечебные капсулы.
22 мая 2024, 10:26
2017
В центре Перми проходят рейды по пресечению парковки на газонах
С начала месяца выписано несколько штрафов на общую сумму 18 тыс. рублей.
15 июня 2017, 07:37
2013
На укладку газонов на ул. Коломенская потратят почти 1 млн рублей
Участок улицы от Ижевской до Пихтовой будет благоустроен после ремонта.
20 ноября 2013, 07:41
2011
Анатолий Маховиков озадачился поиском главного садовника Перми
По словам главы городской администрации, методические рекомендации по высадке деревьев будут дополнены профессиональными рекомендациями по цветникам и газонам.
16 сентября 2011, 06:58
Улица Ленина стала зеленеть с наступлением осени
Чиновники уверены: чтобы газоны прижились, их необходимо укладывать в сентября-октябре.
13 сентября 2011, 09:55

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