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Гонщик

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2025
СМИ: гонщика-штурмана оштрафовали за хулиганство в пермском аэропорту
15 января, 08:17
2024
Швейцария вслед за ЕС исключила гонщика Мазепина из санкционного списка
Евросоюз исключил Никиту Мазепина из санкционного списка 13 сентября.
27 сентября 2024, 10:13
2014
Смерть на 300 км/ч: на чемпионате по дрэг-рейсингу в Крыму разбился гонщик
Евгений Керн за рулем Nissan GTR не затормозил на финише и вылетел с трассы.
22 сентября 2014, 06:24
Спецпроект
Восемь самых популярных пермских видеороликов 2013 года
Некоторые видео о пермских событиях набрали под миллион просмотров.

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