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Гсу

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2024
Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь
К исполнению своих обязанностей бывший начальник одного из отделов ГСУ ГУ МВД приступил 11 апреля.
11 апреля 2024, 05:47
2014
Полиция провела обыски в пермской компании «Новомет»
Связь этих мероприятий не связана с деятельностью завода, утверждают в ЗАО «Новомет».
14 апреля 2014, 04:30
2011
Дело о разработке генплана вернется в суд
Пермские полицейские скоро повторно направят материалы дела в суд. Обвиняемый, директор МАУ «Бюро городских проектов», Андрей Головин ознакомится с ними лично.
14 октября 2011, 10:35

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