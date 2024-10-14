properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Гвардия

Выбрать дату
2024
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Романом Кучевым
14 октября 2024, 09:37
2015
За героизм в мирное время. Владимир Путин присвоил трем воинским частям гвардейский статус
Места и даты боевых действий, за участие в которых эти воинские части получили гвардейские звания, не раскрываются.
26 марта 2015, 03:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика