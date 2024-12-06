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Хинштейн

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2024
Врио губернатора Курской области назначен Александр Хинштейн. Чем он известен?
6 декабря 2024, 03:11
Скорость загрузки YouTube может снизиться до 70 процентов
Речь идет про «десктопные» версии.
25 июля 2024, 15:43
2014
Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Юрий Валяев может покинуть Прикамье
В пресс-службе ГУ МВД информацию пока не подтвердили, однако об этом в своем микроблоге сообщил депутат государственной думы Александр Хинштейн.
18 февраля 2014, 05:54

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