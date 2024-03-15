properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Хищник

Выбрать дату
2024
С 1 апреля в Прикамье начинается охота на бурого медведя
Сезон охоты на хищника закончится 31 апреля.
15 марта 2024, 05:04
2018
Спецпроект
Наглое продолжение: как Хищник возвращается к истокам
Уровень спойлеров: средний | Рейтинг: 4/5 | 18+ Шейн Блэк, прославившийся сценарием к «Смертельному оружию» и ролью радиста Хоукинса в первой части снял удивительное по своей наглости продолжение. Его фильм лишён модной нынче политкорректности, персонажи отпускают непристойные шуточки, а сам Хищник сочно разрывает противников на куски. Так что в эпоху целомудрия и сглаженных углов лента, снятая в духе боевика из 90-х, выглядит, как глоток свежего воздуха.
2016
В окрестностях Соликамска появился волк
В ближайшие дни хищника найдут и поймают.
27 января 2016, 04:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика