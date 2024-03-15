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Наглое продолжение: как Хищник возвращается к истокам

Уровень спойлеров: средний | Рейтинг: 4/5 | 18+ Шейн Блэк, прославившийся сценарием к «Смертельному оружию» и ролью радиста Хоукинса в первой части снял удивительное по своей наглости продолжение. Его фильм лишён модной нынче политкорректности, персонажи отпускают непристойные шуточки, а сам Хищник сочно разрывает противников на куски. Так что в эпоху целомудрия и сглаженных углов лента, снятая в духе боевика из 90-х, выглядит, как глоток свежего воздуха.