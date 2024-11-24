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Хокеей

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2024
Хоккеисты «Молота» дома победили гостей из Верхней Пышмы
«Молот» выиграл у «Горняка-УГМК» 3:2 по буллитам.
24 ноября 2024, 18:03
Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером Юрием Пановым
16 октября 2024, 15:37
2010
«Молот-Прикамье» начал сезон с поражения
В матче-открытии Высшей хоккейной лиги нефтекамский «Торос» увез из Перми победу.
13 сентября 2010, 04:50

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