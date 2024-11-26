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Хулиган

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2024
Пермяка будут судить за избиение артиста оперного театра в кафе «Вкусно и точка»
26 ноября 2024, 08:08
Избивал людей на улицах и в общежитии. 18-летний березниковец ответит за драчливость
Полиция задержала молодого буяна
9 апреля 2024, 17:17
2020
Мексиканские страсти в Лысьве. Мужчина напал на знакомого с мачете
Житель Лысьвы находится под подпиской о невыезде. Скоро его будут судить за нападение на жителя Тольятти.
31 мая 2020, 12:34
2014
В Перми пьяный хулиган разбил стекла в здании железнодорожного вокзала
Сейчас по фату хулиганства полиция проводит доследственную проверку.
5 марта 2014, 10:32
2010
Пермская милиция задержала преступника, обстрелявшего автобус
Им оказался молодой человек 1988 года рождения, воспользовавшийся огнестрельным оружием «из хулиганских побуждений».
30 сентября 2010, 06:27

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