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Игрушечный пистолет

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2024
В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
По факту «вооруженного» разбоя возбуждено уголовное дело.
27 мая 2024, 10:53
2012
Пьяный казанец угрожал пермским инспекторам ДПС игрушечным пистолетом
Невинная, на первый взгляд, забава может обернуться для мужчины уголовным делом.
8 октября 2012, 06:27

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