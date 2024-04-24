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Инициативная группа

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2024
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
Работы по объекту должны завершиться до 1 октября 2024 года.
24 апреля 2024, 12:09
2011
В Перми неизвестные испортили щиты группы «Твое сознание»
Более половины щитов были измазаны красной краской. У инициативной группы уже есть подозреваемые в совершении вандализма.
26 апреля 2011, 11:26

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