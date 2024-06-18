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Инклюзивное образование

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2024
Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ
Родители детей-инвалидов боятся говорить о проблеме открыто.
18 июня 2024, 10:51
2013
Администрация: «Решений об объединении школы №114 с какой-либо другой не принято»
Чиновники уверяют, что все опасения директора школы, педколлектива и родителей учеников напрасны.
14 марта 2013, 11:15
Администрация Перми не поддержала идею инклюзивного образования
Эксперимент по обучению в одном классе детей с ограниченными возможностями в равных условиях с обычными школьниками может провалиться после объединения школы №114 и №50.
11 марта 2013, 13:00

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