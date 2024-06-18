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Published Сегодня, 10:51

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Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ

Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ

18 июня 2024, 10:51
Фото: общественной организации «Счастье жить»
Родители детей-инвалидов боятся говорить о проблеме открыто.
Сюжет
Школы

Первый ресурсный класс появился в Пермском крае в 2018 году. С тех пор открывались и новые классы, наработана огромная методологическая база, Пермь готова передавать опыт (и передает) другим регионам. Тем более удивительно узнать, что всё может быть закрыто и уничтожено. Что происходит?

Родители детей-инвалидов очень боятся говорить открыто, с фамилиями и именами, боятся, что лишатся места в ресурсном классе, самого класса, да и вообще попадут в какие-нибудь черные списки министерства образования Пермского края.

Что такое ресурсный класс?

Это абсолютно бесплатный класс, созданный с учетом потребностей детей с особенностями развития, размещенный в обычной школе. Первый такой класс был создан без участия грантовой и административной поддержки силами энтузиастов из общества «Счастье жить». Это было в 2018 году, и это был первый в России ресурсный класс, который стартовал и вышел на полную проектную мощность уже к концу первого года обучения, не закрываясь и не перезапуская работу.

Класс открылся в школе №47, и туда приезжали дети из Курьи, Большого Савино, Лобаново. Шесть учеников не отсеялись за это время, а благодаря педагогам, руководству и родителям окончили начальную школу и перешли в пятый класс. Затем все вместе перешли в лицей №10, на базе которого открылся ресурсный класс для среднего звена. А школа №47 снова набрала первоклашек.

Два новых ресурсных класса в Перми под большим вопросом. Министерство образования почему-то не хочет их открыватьДва новых ресурсных класса в Перми под большим вопросом. Министерство образования почему-то не хочет их открывать
Два новых ресурсных класса в Перми под большим вопросом. Министерство образования почему-то не хочет их открывать
Фото: со страницы «Счастья жить»

Сейчас в Перми пять ресурсных классов: в «Точке», в школах №47, 122 и 134 и в лицее №10. Все их курирует «Счастье жить». На средства двух грантов оснастили ресурсные классы в Лысьве и в школе №122 в Перми. За бюджетные деньги оснащен класс только в лицее №10, остальные — на средства грантов и благотворителей.

Об успехах в инклюзии, которые происходили благодаря общественникам, с радостью отчитывались министерства и департаменты. И в то же время, пока родители и представители общественных организаций продолжали открывать классы, искать средства на оборудование и работать с педагогами, власти начали сворачивать проект.

Одним из первых закрыли класс в Лысьве. Известно, что ради этого поменяли даже директора школы — он был не согласен с закрытием ресурсного класса. А родителей (детей было всего пять) приглашали на «индивидуальные беседы», требовали и вдохновляли перейти на домашнее обучение. Родители долгое время сопротивлялись, но постепенно сдавались. Как сказали те, кто держался до последнего, «мы устали бороться с системой, мы уходим на домашнее обучение».

Остальные ресурсные классы (в Перми) не сдались, все успешны, все вышли на проектную мощность. Школа №122, вслед за 47-й, готовится к первому выпуску детей ресурсного класса из начальной школы.

Главное, чего добились представители общественной организации «Счастье жить», это соглашение с администрацией губернатора и министерством образования Пермского края о том, что все новые школы, а также школы после капремонта должны иметь в своем составе ресурсный класс.

Оснащение ресурсного класса не особо отличается от обычного в плане мебели и учебного оборудования. Но нужны дополнительные штатные единицы, тьюторы и ассистенты. Министерство образования и науки Пермского края должно было нанять, предусмотреть в расчетах подушевого финансирования эти штатные единицы, но до сих пор они не предусмотрены. Подушевое финансирование должно включать в себя: логопеда, дефектолога, психолога, тьютора, ассистента — все эти специалисты должны быть по целой ставке на ресурсный класс.

Дорого?

«Общеобразовательным школам гораздо проще обеспечить один такой класс командой специалистов, нежели коррекционной школе обеспечить каждый класс этим набором специалистов, — объясняет Анастасия Гилева, президент НКО „Счастье жить“. — Создать ресурсный класс в каждой общеобразовательной школе экономически выгоднее и проще для школы, не так затратно».

Но главное, по словам собеседницы, когда дети нормы каждую секунду подают пример поведения детям с особенностями развития. «Это неоценимый, очень большой потенциал для развития и роста наших детей», — говорит Анастасия Гилева.

С 2016 года на федеральном уровне законом №273 закреплены права детей с особенными образовательными потребностями, среди них — право выбора родителями особой образовательной среды. Также в законе появилось слово «инклюзия» и исчезло «коррекционный». Сейчас все коррекционные классы и школы называются «отдельный класс» в общеобразовательной школе или «отдельная школа». Каждая школа с 2016 года обязана создать необходимые особые образовательные условия.

«Рекомендовать, а тем более настойчиво требовать от родителей уйти на домашнее обучение или в коррекционную школу никто не имеет права, потому что мы в другом государстве живем, где все возможности для всех детей раскрыты», — объясняет Анастасия Гилева.

Родители, конечно, хотят сохранить ресурсные классы, они видят, как меняются их дети, какой мощный толчок к развитию дает им обучение в обычных школах. Кроме того, некоторые родители, попробовав домашнее обучение, понимают, что это нереально, и пытаются попасть в общеобразовательную школу, в ресурсные классы, но их не берут. Проблему пытаются замолчать, но она существует, родители кругами ходят вокруг школ и обивают пороги ведомств.

По словам родителей, происходит что-то странное: их отговаривают от того, чтобы идти в школу, уговаривают переходить в коррекционные школы, показывая, какое там оборудование, какие пособия, рассказывая, что там есть специалисты, а в обычных школах специалистов нет. Отговаривают приводить детей, вводят в заблуждение, используя административный ресурс.

Кто это делает? Руководители школ и представители департамента и министерства образования. В итоге в 2023 году «Счастье жить» открыли пять ресурсных классов, а в 2024-м борются изо всех сил за открытие трех классов.

«Сейчас основная задача „Счастья жить“ — информирование родителей о том, что дети имеют право выбора, чтобы их никто не вводил в заблуждение, чтобы родители самостоятельно и осознанно принимали решение о форме и качестве образования детей. Кроме того, мы продолжаем просвещать специалистов», — рассказывает Анастасия Гилева.

«Мы продолжаем работать в интересах детей, — говорит собеседница, — Очень жаль, что так неконструктивно работают некоторые представители сферы образования».

Зачем ресурсный класс в школе для детей с ОВЗ?

В 2024 году должны появиться новые классы в школах «Флагман» и «Синтез», а также в гимназии №33, но по «Синтезу» и гимназии родители до сих пор не получили ответа. Вместо этого департамент образования администрации Перми сообщил, что откроется ресурсный класс в коррекционной школе №18. «Это, конечно, подмена понятий, — говорит Анастасия Гилева. — Это и так школа для детей ограниченными возможностями здоровья!»

Действительно, школа №18 (учебное заведение в центре города) изначально создана как школа для детей с ОВЗ. Какой там может быть отдельный ресурсный класс, не очень понятно. Идея ресурсных классов заключается в окружении детей-инвалидов детьми нормы, в социализации и адаптации детей. Причем как тех, так и других.

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#Образование#Школы#Инвалиды#Дети-инвалиды#Инклюзия#Инклюзивное образование
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