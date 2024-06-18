Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ

Это абсолютно бесплатный класс, созданный с учетом потребностей детей с особенностями развития, размещенный в обычной школе. Первый такой класс был создан без участия грантовой и административной поддержки силами энтузиастов из общества «Счастье жить». Это было в 2018 году, и это был первый в России ресурсный класс, который стартовал и вышел на полную проектную мощность уже к концу первого года обучения, не закрываясь и не перезапуская работу.