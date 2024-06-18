Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Первый ресурсный класс появился в Пермском крае в 2018 году. С тех пор открывались и новые классы, наработана огромная методологическая база, Пермь готова передавать опыт (и передает) другим регионам. Тем более удивительно узнать, что всё может быть закрыто и уничтожено. Что происходит?
Родители детей-инвалидов очень боятся говорить открыто, с фамилиями и именами, боятся, что лишатся места в ресурсном классе, самого класса, да и вообще попадут в какие-нибудь черные списки министерства образования Пермского края.
Это абсолютно бесплатный класс, созданный с учетом потребностей детей с особенностями развития, размещенный в обычной школе. Первый такой класс был создан без участия грантовой и административной поддержки силами энтузиастов из общества «Счастье жить». Это было в 2018 году, и это был первый в России ресурсный класс, который стартовал и вышел на полную проектную мощность уже к концу первого года обучения, не закрываясь и не перезапуская работу.
Класс открылся в школе №47, и туда приезжали дети из Курьи, Большого Савино, Лобаново. Шесть учеников не отсеялись за это время, а благодаря педагогам, руководству и родителям окончили начальную школу и перешли в пятый класс. Затем все вместе перешли в лицей №10, на базе которого открылся ресурсный класс для среднего звена. А школа №47 снова набрала первоклашек.
Сейчас в Перми пять ресурсных классов: в «Точке», в школах №47, 122 и 134 и в лицее №10. Все их курирует «Счастье жить». На средства двух грантов оснастили ресурсные классы в Лысьве и в школе №122 в Перми. За бюджетные деньги оснащен класс только в лицее №10, остальные — на средства грантов и благотворителей.
Об успехах в инклюзии, которые происходили благодаря общественникам, с радостью отчитывались министерства и департаменты. И в то же время, пока родители и представители общественных организаций продолжали открывать классы, искать средства на оборудование и работать с педагогами, власти начали сворачивать проект.
Одним из первых закрыли класс в Лысьве. Известно, что ради этого поменяли даже директора школы — он был не согласен с закрытием ресурсного класса. А родителей (детей было всего пять) приглашали на «индивидуальные беседы», требовали и вдохновляли перейти на домашнее обучение. Родители долгое время сопротивлялись, но постепенно сдавались. Как сказали те, кто держался до последнего, «мы устали бороться с системой, мы уходим на домашнее обучение».
Остальные ресурсные классы (в Перми) не сдались, все успешны, все вышли на проектную мощность. Школа №122, вслед за 47-й, готовится к первому выпуску детей ресурсного класса из начальной школы.
Главное, чего добились представители общественной организации «Счастье жить», это соглашение с администрацией губернатора и министерством образования Пермского края о том, что все новые школы, а также школы после капремонта должны иметь в своем составе ресурсный класс.
Оснащение ресурсного класса не особо отличается от обычного в плане мебели и учебного оборудования. Но нужны дополнительные штатные единицы, тьюторы и ассистенты. Министерство образования и науки Пермского края должно было нанять, предусмотреть в расчетах подушевого финансирования эти штатные единицы, но до сих пор они не предусмотрены. Подушевое финансирование должно включать в себя: логопеда, дефектолога, психолога, тьютора, ассистента — все эти специалисты должны быть по целой ставке на ресурсный класс.
«Общеобразовательным школам гораздо проще обеспечить один такой класс командой специалистов, нежели коррекционной школе обеспечить каждый класс этим набором специалистов, — объясняет Анастасия Гилева, президент НКО „Счастье жить“. — Создать ресурсный класс в каждой общеобразовательной школе экономически выгоднее и проще для школы, не так затратно».
Но главное, по словам собеседницы, когда дети нормы каждую секунду подают пример поведения детям с особенностями развития. «Это неоценимый, очень большой потенциал для развития и роста наших детей», — говорит Анастасия Гилева.
С 2016 года на федеральном уровне законом №273 закреплены права детей с особенными образовательными потребностями, среди них — право выбора родителями особой образовательной среды. Также в законе появилось слово «инклюзия» и исчезло «коррекционный». Сейчас все коррекционные классы и школы называются «отдельный класс» в общеобразовательной школе или «отдельная школа». Каждая школа с 2016 года обязана создать необходимые особые образовательные условия.
«Рекомендовать, а тем более настойчиво требовать от родителей уйти на домашнее обучение или в коррекционную школу никто не имеет права, потому что мы в другом государстве живем, где все возможности для всех детей раскрыты», — объясняет Анастасия Гилева.
Родители, конечно, хотят сохранить ресурсные классы, они видят, как меняются их дети, какой мощный толчок к развитию дает им обучение в обычных школах. Кроме того, некоторые родители, попробовав домашнее обучение, понимают, что это нереально, и пытаются попасть в общеобразовательную школу, в ресурсные классы, но их не берут. Проблему пытаются замолчать, но она существует, родители кругами ходят вокруг школ и обивают пороги ведомств.
По словам родителей, происходит что-то странное: их отговаривают от того, чтобы идти в школу, уговаривают переходить в коррекционные школы, показывая, какое там оборудование, какие пособия, рассказывая, что там есть специалисты, а в обычных школах специалистов нет. Отговаривают приводить детей, вводят в заблуждение, используя административный ресурс.
Кто это делает? Руководители школ и представители департамента и министерства образования. В итоге в 2023 году «Счастье жить» открыли пять ресурсных классов, а в 2024-м борются изо всех сил за открытие трех классов.
«Сейчас основная задача „Счастья жить“ — информирование родителей о том, что дети имеют право выбора, чтобы их никто не вводил в заблуждение, чтобы родители самостоятельно и осознанно принимали решение о форме и качестве образования детей. Кроме того, мы продолжаем просвещать специалистов», — рассказывает Анастасия Гилева.
«Мы продолжаем работать в интересах детей, — говорит собеседница, — Очень жаль, что так неконструктивно работают некоторые представители сферы образования».
В 2024 году должны появиться новые классы в школах «Флагман» и «Синтез», а также в гимназии №33, но по «Синтезу» и гимназии родители до сих пор не получили ответа. Вместо этого департамент образования администрации Перми сообщил, что откроется ресурсный класс в коррекционной школе №18. «Это, конечно, подмена понятий, — говорит Анастасия Гилева. — Это и так школа для детей ограниченными возможностями здоровья!»
Действительно, школа №18 (учебное заведение в центре города) изначально создана как школа для детей с ОВЗ. Какой там может быть отдельный ресурсный класс, не очень понятно. Идея ресурсных классов заключается в окружении детей-инвалидов детьми нормы, в социализации и адаптации детей. Причем как тех, так и других.