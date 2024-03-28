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Интеллектуальная собственность

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2024
Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован
Федеральная служба по интеллектуальной собственности не признала словосочетание творческим трудом российского художника Бориса Матросова.
28 марта 2024, 05:56
2023
«Амбер Пермалко» отказалось от заявки на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы»
В середине августа компания пыталась зарегистрировать торговый знак.
20 сентября 2023, 09:08
2014
Магазинам «Норман» и «Мебелево» запретили использовать чужие песни
Прокуратура Индустриального района Перми не нашла у владельцев заведений письменных разрешений на воспроизведение фонограмм с компьютера.
3 июля 2014, 04:22
2013
В России создадут надзорное ведомство по соблюдению авторских прав
Минэкономразвития внесло в правительство проект указа президента о создании службы по интеллектуальным правам.
14 ноября 2013, 06:39

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