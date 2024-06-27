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Искусственные неровности

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2024
В Перми установят более тысячи дорожных знаков
На установку технических средств организации дорожного движения в краевой столице потратят 14,7 млн рублей.
27 июня 2024, 06:15
2013
Резиновые шумовые полосы в Перми признаны некачественными
Искусственные неровности, установленные около месяца назад на нескольких городских дорогах, впредь не будут использоваться в зимний период.
8 февраля 2013, 12:16

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