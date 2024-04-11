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Избили

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2024
«На колени встала!» В Пермском крае сняли жесткое избиение школьницы на видео
Девочка звала на помощь, но ее не слышали.
11 апреля 2024, 07:37
2012
Избитый охранник ночного клуба в Соликамске скончался в больнице
Мужчину, не пустившего в заведение молодых людей, одетых в спортивные костюмы, избили до смерти. Один из вероятных участников драки уже задержан.
7 ноября 2012, 06:03
В Частинском районе избитый мужчина 10 часов пролежал на обочине
Случайные прохожие и даже соседи не обращали на окровавленного человека никакого внимания.
15 сентября 2012, 10:15

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