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Канада

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2025
Трамп всерьез хочет купить Гренландию. Зачем это ему? А никто не против? Что дальше?
13 января, 09:13
2024
Из-за тренда в Tik-Tok в Исландии резко вырос спрос на огурцы
Рецепт активно повторяют блогеры и инфлюэнсеры по всему миру.
28 августа 2024, 07:33
2013
В Канаде выпустили монеты с Суперменом
В честь 75-летия персонажа супермена королевский монетный двор Канады выпустил серию монет с изображением супергероя.
13 сентября 2013, 11:15
2011
Птичий мор добрался до Китая
Очередной случай массовой гибели пернатых отмечен в пригороде Пекина.
21 января 2011, 12:03

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