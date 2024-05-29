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Кастет

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2024
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей пермского мальчика с кастетом
Десятилетний ребенок избил сверстника в поселке Юго-Камском.
29 мая 2024, 02:55
2014
В пермском аэропорту задержали туристов с кастетами
Со слов пассажиров самолета, прилетевшего из Бангкока, изъятые предметы они приобрели в качестве сувениров во время отдыха в Таиланде.
16 апреля 2014, 11:00
2012
Студент пермского вуза хотел пройти в «Большое Савино» с кастетом
Однако рамка-металлодетектор выявила опасную ношу, и молодой человек был задержан.
14 декабря 2012, 07:55

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