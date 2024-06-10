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Кировоградская

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2024
Видео. По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи
Один медведь был замечен в Закамске, на кольце улиц Кировоградская и Сысольская.
10 июня 2024, 11:33
2014
Капитальный ремонт улицы Кировоградской будет проведен до 30 июля
Кто стал подрядчиком этого объекта, мы узнаем лишь через неделею. Аукцион уже завершился, но договор пока не заключен.
17 апреля 2014, 04:42

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